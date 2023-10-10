Сборная Швеции теряет ключевого игрока из-за травмы

Нападающий «Ньюкасла» и сборной Швеции Александер Исак не поможет своей национальной команде.

Он отправился в расположение клуба из-за повреждения.

Информацию об этом уже подтвердили в Федерации футбола Швеции.

Там сообщили, что футболист получил повреждение еще будучи в своем клубе. Он травмировался в матче против “Вест Хэма”.

"Он прошёл медицинское обследование под присмотром врачей сборной Швеции. Обследование показало, что этот футболист не готов к тому, чтобы принять участие в ближайших играх и пропустит матч квалификации к чемпионату Европы с Бельгией, который пройдёт в понедельник», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Швеции.

Напомним, что уже 12 октября шведская национальная команда сыграет в товарищеском матче со сборной Молдавии. После этого ей предстоит провести матч отбора на Евро-2024 против Бельгии. Встреча пройдет 16 октября.