Сборная Саудовской Аравии уволила тренера

По данным Get French Football News, французский тренер Эрве Ренар покинул должность наставника сборной Саудовской Аравии.

Источник отмечает, что специалист готовится к возможной работе в качестве главного тренера женской сборной своей страны.

Ренар начал работу в Саудовской Аравии в 2019 году, вместе с ней он вышел на чемпионат мира 2022 года.

На турнире в Катаре аравийцы одержали победу над будущими чемпионами, сборной Аргентины со счетом 2:1.