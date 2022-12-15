Сборная Португалии уволила главного тренера

Пресс-служба португальской федерации футбола (FPF) на официальном сайте объявила об уходе Фернанду Сантуш с поста главного тренера национальной сборной.

“FPF благодарит Фернанду Сантуша и его тренерский штаб за услуги в течение восьми уникальных лет, и считает, что эта благодарность также выражается от имени португальского народа”, – говорится в заявлении.

68-летний Сантуш тренировал сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством команда становилась победителем чемпионата Европы 2016 года и Лиги наций-2019.

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