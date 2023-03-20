Сборная Португалии собирается усилиться бразильским нападающим
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Вендерсона Галено/Автор неизвестен
Сборная Португалии собирается натурализовать бразильского нападающего “Порту” Вендерсона Галено, сообщает Maisfutebo.
По сведениям источника, главный тренер португальской национальной команды Роберто Мартинес рассматривает вариант с вызовом игрока на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Форвард некоторое время назад получил португальский паспорт.
В нынешнем сезоне 25-летний Галено провел за “Порту” 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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