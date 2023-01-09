Сборная Португалии назначила нового главного тренера

Пресс-служба португальской федерации футбола на официальном сайте объявила о назначении Роберто Мартинеса на пост главного тренера национальной сборной.

Срок контракта испанского специалиста не разглашается. На этом посту он сменил Фернанду Сантуша, который был уволен после чемпионата мира-2022.

49-летний Мартинес ранее тренировал “Суонси”, “Уиган”, “Эвертон” и сборную Бельгии. Обладатель Кубка Англии-2012/2013, бронзовый призер чемпионата мира-2018.

Сборная Португалии в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 сыграет со сборными Боснии, Исландии, Словакии, Люксембурга и Лихтенштейна.

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