Сборная Португалии назначила нового главного тренера
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: сайт федерации футбола Португалии/Автор неизвестен
Пресс-служба португальской федерации футбола на официальном сайте объявила о назначении Роберто Мартинеса на пост главного тренера национальной сборной.
Срок контракта испанского специалиста не разглашается. На этом посту он сменил Фернанду Сантуша, который был уволен после чемпионата мира-2022.
49-летний Мартинес ранее тренировал “Суонси”, “Уиган”, “Эвертон” и сборную Бельгии. Обладатель Кубка Англии-2012/2013, бронзовый призер чемпионата мира-2018.
Сборная Португалии в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 сыграет со сборными Боснии, Исландии, Словакии, Люксембурга и Лихтенштейна.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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