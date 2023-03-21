Сборная Нидерландов теряет двух игроков перед стартом отбора на ЧЕ-2024

В отборочных матчах чемпионата Европы против Франции (24 марта) и Гибралтара (27 марта) сборная Нидерландов будет играть без полузащитника Френки де Йонга и нападающего Стивена Бергвейна.

Оба игрока получили травмы в своих клубах.

Де Йонг получил травму в игре "Эль Класико", где он защищал цвета "Барселоны", а форвард “Аякса” Бергвейн ощутил проблемы с коленом после игры с "Фейеноордом".

На замену травмированным игрокам вызваны Йоей Верман и Дониэлл Мален.