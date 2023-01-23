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Сборная Нидерландов назначила нового старого тренера

Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: твиттер KNVB/Автор неизвестен Фото: твиттер KNVB/Автор неизвестен

Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов на официальном сайте объявил о назначении Рональда Кумана на пост главного тренера национальной сборной.

Специалист заключил контракт до лета 2026 года. Стоит отметить, что Куман ранее уже тренировал сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год. На этом посту он сменил Луи ван Гала, который ушел после вылета команды в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

59-летний Куман ранее тренировал “Витесс”, “Аякс”, “Бенфику”, ПСВ, “Валенсию”, АЗ, “Фейеноорд”, “Саутгемптон", “Эвертон" и “Барселону”.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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