Сборная Марокко установила рекорд чемпионатов мира

Сборная Марокко стала первой африканской сборной, которая пробилась в полуфинал чемпионата мира.

В ¼ финала марокканцы победили сборную Португалии со счетом 1:0 и теперь в ½ финала сыграют с победителем пары Франция - Англия.

Ранее лучшим результатом для африканских сборных были выходы в четвертьфинал. На ЧМ-1990 до этой стадии дошла сборная Камеруна, на ЧМ-2002 - сборная Сенегала.

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