Сборная Марокко удивила статистикой в матче с Францией

Вчера в Катаре состоялся полуфинал чемпионата мира, в котором сыграли Франция и Марокко.

Встреча завершилась победой французов со счетом 2:0.

За всю игру обе команды нанесли по 2 удара в створ, но при этом действующие чемпионы мира смогли забить два мяча.

Интересно, что всего у французов 15 ударов, у Марокко – 13.

Также в глаза бросается статистика по владению мячом. По этому показателю перевес у марокканцев: 61,2% на 38,8%.