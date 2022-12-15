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Сборная Марокко удивила статистикой в матче с Францией

Новости футбола Сегодня, 03:31
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

Вчера в Катаре состоялся полуфинал чемпионата мира, в котором сыграли Франция и Марокко.

Встреча завершилась победой французов со счетом 2:0.

За всю игру обе команды нанесли по 2 удара в створ, но при этом действующие чемпионы мира смогли забить два мяча.

Интересно, что всего у французов 15 ударов, у Марокко – 13.

Также в глаза бросается статистика по владению мячом. По этому показателю перевес у марокканцев: 61,2% на 38,8%.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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