Сборная Катара уволила главного тренера после провала на домашнем ЧМ

Феликс Санчес покинул пост главного тренера сборной Катара.

Об этом сообщила пресс-служба местной федерации футбола.

“Он провел в команде несколько замечательных лет, наполненных множеством невероятных моментов, которые навсегда останутся в истории катарского футбола. Мы говорим вам спасибо за все, что вы сделали”, - гласит сообщение.

Напомним, что Санчес руководил катарцами с 2017 года.

На домашнем ЧМ в 2022 году Катар проиграл все три матча на групповой стадии.