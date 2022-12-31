Сборная Катара уволила главного тренера после провала на домашнем ЧМ
Новости футбола Сегодня, 10:38
Фото: твиттер сборной Катара/Автор неизвестен
Феликс Санчес покинул пост главного тренера сборной Катара.
Об этом сообщила пресс-служба местной федерации футбола.
“Он провел в команде несколько замечательных лет, наполненных множеством невероятных моментов, которые навсегда останутся в истории катарского футбола. Мы говорим вам спасибо за все, что вы сделали”, - гласит сообщение.
Напомним, что Санчес руководил катарцами с 2017 года.
На домашнем ЧМ в 2022 году Катар проиграл все три матча на групповой стадии.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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