Сборная Италии рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера

Федерация футбола Италии приступила к поиску нового главного тренера национальной сборной, сообщает Ansa.

По сведениям источника, фаворитами в борьбе за пост главного тренера сборной Италии являются ныне безработные Антонио Конте и Лучано Спаллетти. Также федерация проявляет интерес к безработным тренерам Фабио Каннаваро и Даниэле де Росси. Кроме того, кандидатом является главный тренер туринского “Ювентуса” Массимилиано Аллегри.

Напомним, что предыдущим главным тренером сборной Италии был Роберто Манчини, который неожиданно подал в отставку по собственному желанию. Ожидается, что новый главный тренер будет назначен в ближайшее время, так как сборной Италии вскоре предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против Северной Македонии (9 сентября) и Украины (12 сентября). В отборе Евро-2024 Италия набрала три очка в двух матчах и пока что занимает третье место в своей группе.

58-летний Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством итальянская национальная команды выиграла 10 из 10 матчей в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. В финальном турнире Евро-2020 Италия не потерпела ни одного поражения и стала чемпионом. В отборочном турнире чемпионата мира-2022 Италия заняла второе место в своей группе, а затем сенсационно проиграла в стыковом матче сборной Северной Македонии (0:1) и не сумела попасть на мундиаль.