Сборная Италии одолела Украину на Сан-Сиро
Сборная Италии принимала Украину на Сан-Сиро в рамках шестого тура квалификации на Чемпионат Европы-2024.
Италия начала со стартового нашествия на ворота сборной Украины. Уже на 12-й минуте хозяева открыли счет. Давиде Фраттези отличился голом. Спустя 17 минут итальянский футболист оформил дубль. После двух забитых голов Италия немного успокоилась и отдала мяч украинцам. Украина этим воспользовалась и сократила отставание еще в первом тайме. Андрей Ярмоленко забил на 41-й минуте.
Второй тайм Италия начала снова с невероятного давления на ворота Украины. И снова создали опасный момент, но итальянцы простили гостей. После удара Мануэля Локателли мяч попал в перекладину.
Италия без проблем смогла удержать минимальное преимущество и одержала победу 2:1. После четырех матчей Италия набирает семь очков и выходит на вторую строчку. Украина имеет то же количество пунктов, но по дополнительным показателям уступают итальянцам.
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
- Италия – Украина 2:1
- Израиль - Беларусь - 1:0
- Испания – Кипр 6:0
- Мальта – Северная Македония – 0:2
- Норвегия – Грузия – 2:1
- Бельгия – Эстония – 5:0
- Швейцария – Андорра – 3:0
- Швеция – Австрия – 0:3