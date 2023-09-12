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Сборная Италии одолела Украину на Сан-Сиро

Новости футбола Сегодня, 16:43
Сборная Италии одолела Украину на Сан-Сиро Фото: https://twitter.com/Azzurri

Сборная Италии принимала Украину на Сан-Сиро в рамках шестого тура квалификации на Чемпионат Европы-2024.

Италия начала со стартового нашествия на ворота сборной Украины. Уже на 12-й минуте хозяева открыли счет. Давиде Фраттези отличился голом. Спустя 17 минут итальянский футболист оформил дубль. После двух забитых голов Италия немного успокоилась и отдала мяч украинцам. Украина этим воспользовалась и сократила отставание еще в первом тайме. Андрей Ярмоленко забил на 41-й минуте.

Второй тайм Италия начала снова с невероятного давления на ворота Украины. И снова создали опасный момент, но итальянцы простили гостей. После удара Мануэля Локателли мяч попал в перекладину.

Италия без проблем смогла удержать минимальное преимущество и одержала победу 2:1. После четырех матчей Италия набирает семь очков и выходит на вторую строчку. Украина имеет то же количество пунктов, но по дополнительным показателям уступают итальянцам.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

  • Италия – Украина 2:1
  • Израиль - Беларусь - 1:0
  • Испания – Кипр 6:0
  • Мальта – Северная Македония – 0:2
  • Норвегия – Грузия – 2:1
  • Бельгия – Эстония – 5:0
  • Швейцария – Андорра – 3:0
  • Швеция – Австрия – 0:3
Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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