EN EN NG NG
Главная Новости Сборная Италии объявила состав на предстоящие матчи

Сборная Италии объявила состав на предстоящие матчи

Новости футбола Сегодня, 11:40
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Сборная Италии объявила состав на предстоящие матчи Сборная Италии объявила состав на предстоящие матчи

На официальном сайте Федерации Футбола Италии появился список футболистов, которых Лучано Спалетти вызвал на октябрьские матчи.

Вратари:Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм).

Защитники:Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — Интер), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Кристиано Бираги (Фиорентина), Федерико Гатти (Ювентус), Джанлука Манчини (Рома), Джордж Дестини Удоджи (Тоттенхэм).

Полузащитники:Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — Интер), Джакомо Бонавентура (Фиорентина), Брайан Кристанте (Рома), Мануэль Локателли (Ювентус), Сандро Тонали (Ньюкасл).

Нападающие:Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба Ювентус), Доменико Берарди (Сассуоло), Джакомо Распадори (Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттиа Дзакканьи (Лацио), Николо Дзаньоло (Астон Вилла).

Отметим защитника Тоттенхэма Дестини Удоджи, который получил свой первый вызов в сборную.

Напомним, что 14 октября сборная Италии будет принимать сборную Мальты, а через три дня на Уэмбли сыграет против сборной Англии.

Связанные команды и лиги
Италия Чемпионат Европы
Популярные новости
ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:22 ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ
Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 10:10 Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги
Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ Новости футбола Сегодня, 09:28 Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ
Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года Новости футбола Вчера, 14:12 Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года
Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу со счета 2:0 в Саудовской Аравии, гол Роналду отменили Новости футбола Вчера, 13:04 Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу со счета 2:0 в Саудовской Аравии, гол Роналду отменили
Уверенна победа в Англии. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз Новости футбола 05 окт 2023, 17:56 Уверенная победа в Англии. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:25 Серу Гирасси установил рекорд результативности Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 13:09 Ла Лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура Новости футбола Сегодня, 13:00 Беллингема не остановить. Хавбек Реала забил уже 10 голов в 10 матчах за клуб Новости футбола Сегодня, 12:46 Беллингем сделал дубль, Реал разгромил Осасуну Новости футбола Сегодня, 12:25 Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура Новости футбола Сегодня, 12:25 Брайтон - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:20 Андреа Белотти рассказал о выступлениях в составе Ромы Новости футбола Сегодня, 11:56 Мактоминей сделал дубль в компенсированное время и принес Манчестер Юнайтед победу над Брентфордом Новости футбола Сегодня, 11:55 Челси выходит из кризиса: Синие разгромили Бернли Новости футбола Сегодня, 11:40 Сборная Италии объявила состав на предстоящие матчи
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Дженоа - Милан 7 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Монца — Салернитана 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Лацио — Аталанта 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Фрайбург 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Кальяри — Рома 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Ренн — ПСЖ 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Гранада — Барселона 8 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Зринськи — Слога 9 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Бертон — Кембридж Юнайтед 9 октября 2023 года