Сборная Италии объявила состав на предстоящие матчи

На официальном сайте Федерации Футбола Италии появился список футболистов, которых Лучано Спалетти вызвал на октябрьские матчи.

Вратари:Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм).

Защитники:Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — Интер), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Кристиано Бираги (Фиорентина), Федерико Гатти (Ювентус), Джанлука Манчини (Рома), Джордж Дестини Удоджи (Тоттенхэм).

Полузащитники:Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — Интер), Джакомо Бонавентура (Фиорентина), Брайан Кристанте (Рома), Мануэль Локателли (Ювентус), Сандро Тонали (Ньюкасл).

Нападающие:Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба Ювентус), Доменико Берарди (Сассуоло), Джакомо Распадори (Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттиа Дзакканьи (Лацио), Николо Дзаньоло (Астон Вилла).

Отметим защитника Тоттенхэма Дестини Удоджи, который получил свой первый вызов в сборную.

Напомним, что 14 октября сборная Италии будет принимать сборную Мальты, а через три дня на Уэмбли сыграет против сборной Англии.