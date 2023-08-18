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Сборная Италии объявила о назначении нового главного тренера

Новости футбола Сегодня, 16:04
Сборная Италии объявила о назначении нового главного тренера Фото: инстаграм Лучано Спаллетти/Автор неизвестен

Пресс-служба Федерации футбола Италии на официальном сайте объявила о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии.

Специалист подписал с федерацией контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Спаллетти приступит к исполнению своих обязанностей с 1 сентября. На этом посту он сменил Роберто Манчини, который ушел в отставку по собственному желанию, так как получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Первый матч под руководством нового главного тренера сборная Италии сыграет 9 сентября. Это будет матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против сборной Северной Ирландии. Матч состоится в Белфасте (Северная Ирландия).

64-летний Спаллетти ранее тренировал “Эмполи”, “Сампдорию”, “Венецию”, “Удинезе”, “Анкону”, “Рому”, “Интер" и “Наполи”. Также тренер испортил часть своей биографии, отработав несколько лет в стране-террористе. Он становился чемпионом Италии в сезоне-2022/2023 с “Наполи”, два раза выиграл Суперкубок Италии с “Ромой” в сезонах-2006/07 и 2007/08, а также завоевал с римлянами Суперкубок Италии в 2007 году.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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