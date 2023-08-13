Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера

Пресс-служба Итальянской федерации футбола на официальном сайте объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера сборной Италии.

Отставка специалиста состоялась по его желанию, которое было удовлетворено. Ожидается, что новый главный тренер будет назначен в ближайшее время, так как сборной Италии вскоре предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против Северной Македонии (9 сентября) и Украины (12 сентября). В отборе Евро-2024 Италия набрала три очка в двух матчах и пока что занимает третье место в своей группе.

58-летний Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством итальянская национальная команды выиграла 10 из 10 матчей в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. В финальном турнире Евро-2020 Италия не потерпела ни одного поражения и стала чемпионом. В отборочном турнире чемпионата мира-2022 Италия заняла второе место в своей группе, а затем сенсационно проиграла в стыковом матче сборной Северной Македонии (0:1) и не сумела попасть на мундиаль.