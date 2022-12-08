Сборная Испании уволит тренера после вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике будет уволен после вылета команды со стадии 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Контракт с испанцем рассчитан до конца декабря, но продлевать его не будут.

Как сообщает El Larguero, в течение 1-2 дней об уходе 52-летнего специалиста сообщат официально.

Ожидается, что его место займет Луис де ла Фуэнте, который тренирует испанскую молодежку.