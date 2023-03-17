Сборная Испании определила нового капитана
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Альваро Мораты/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сообщил, что новым капитаном национальной команды назначен нападающий мадридского “Атлетико” Альваро Мората.
“Альваро провел больше всех матчей за сборную Испании. Поэтому он стал капитаном. Это давно установленная практика. Я доволен работой с моими капитанами Моратой, Родри и Карвахалем”, - цитирует де ла Фуэнте AS.
30-летний Мората выступает за сборную Испании с 2014 года. Всего он провел за национальную команду 61 матч, забил 30 голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: “Бешикташ" отстранил Деле Алли от основной команды.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:14 Роналду вызван в сборную Португалии на мартовские отборочные матчи Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 07:20 Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 18:49 "Арсенал" вылетел из Лиги Европы
Новости футбола Вчера, 16:43 "Манчестер Сити" продлил контракт с чемпионом мира
Новости футбола Вчера, 15:38 Семь пробоин: "Шахтер" с позором вылетел из Лиги Европы
Новости футбола 15 мар 2023, 17:58 Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:55 Главные новости дня: 17 марта Новости футбола Сегодня, 17:43 Месси не ссорился с главным тренером ПСЖ Новости футбола Сегодня, 17:30 "Вердер" в концовке ушел от поражения в матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 17:15 Футболист "Манчестер Сити" избежал уголовной ответственности Новости футбола Сегодня, 16:55 Нидерланды объявили состав на мартовские матчи отбора Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 16:42 Воспитанник "Реала" признан лучшим игроком недели в Лиге Европы Новости футбола Сегодня, 16:30 Фанаты ПСЖ не будут освистывать Месси Новости футбола Сегодня, 16:15 Сборная Испании определила нового капитана Новости футбола Сегодня, 15:55 "Тоттенхэм" определился с будущим Кейна Новости футбола Сегодня, 15:42 Гвардиола назвал своего возможного преемника в "Манчестер Сити"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 18 мар 2023 Прогноз на матч Саутгемптон - Тоттенхэм 18 марта 2023 года Футбол 18 мар 2023 Прогноз на матч Челси - Эвертон 18 марта 2023 года Футбол 19 мар 2023 Прогноз на матч Лацио - Рома 19 марта 2023 года Футбол 19 мар 2023 Прогноз на матч Интер - Ювентус 19 марта 2023 года