Сборная Испании определила нового капитана

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сообщил, что новым капитаном национальной команды назначен нападающий мадридского “Атлетико” Альваро Мората.

“Альваро провел больше всех матчей за сборную Испании. Поэтому он стал капитаном. Это давно установленная практика. Я доволен работой с моими капитанами Моратой, Родри и Карвахалем”, - цитирует де ла Фуэнте AS.

30-летний Мората выступает за сборную Испании с 2014 года. Всего он провел за национальную команду 61 матч, забил 30 голов и отдал семь результативных передач.

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