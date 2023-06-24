Сборная Германии выдвинула ультиматум главному тренеру

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может быть отправлен в отставку, сообщает Bild.

По сведениям источника, президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф недоволен результатами и игрой национальной команды. В связи с этим тренеру дали два матча на исправление ситуации - против Японии и Франции в сентябре. Если игра сборной не улучшится, то тренера могут сменить. Кандидатами на пост главного тренера сборной Германии являются Юлиан Нагельсманн, Оливер Гласнер, Штефан Кунтц и Руди Феллер.

В последних четырех матчах сборная Германии не одержала ни одной победы, сыграв вничью с Украиной (3:3) и проиграв Бельгии (2:3), Польше (0:1) и Колумбии (0:2).