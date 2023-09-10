Сборная Германии уволила Ханси Флика с должности тренера

Сегодня Федерация футбола Германии уволила Ханса-Дитера Флика с поста менеджера, сообщает на официальном сайте.

По информации Bild, руководство Федерации разрешило Флику провести утреннюю тренировку сборной Германии в Вольфсбурге. Однако сегодня главного менеджера все равно уволили. Спортивные директора Руди Феллер и Ханнес Вольф будут на скамье запасника во вторник, на матче против Франции.

Фаворитом взамен Флика рассматривают Юлиана Нагельсмана, но у него еще есть действующий контракт с Баварией.

В субботу Германия проиграла Японии в товарищеском матче со счетом 1:4.

Хасн-Дитер Флик возглавил сборную Германии в августе 2021 года, он пришел на смену Йоахиму Леву. Специалист начал свою карьеру достаточно уверенно. После пяти матчей Германия первой гарантировала себе место на Чемпионате Мира-2022 в Катаре. Однако сам турнир сложился для Флика не очень удачно. Сборной Германии не удалось выйти в плей-офф.

В последних 17 матчах Германия выиграла четыре. В 2023 году Бундестим выиграла лишь один раз из шести матчей.