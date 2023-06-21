Сборная Германии продолжила свою серию без побед.

Вчера хозяева предстоящего Евро-2024 проиграли в контрольном матче сборной Колумбии в Гельзенкирхене со счетом 0:2.

Это уже четвертый матч подряд, в котором немцы не смогли победить.

До этого немецкая сборная проиграла Бельгии, сыграла вничью с Украиной и проиграла Польше.

Последний раз сборная Германии праздновала победу 26 марта в товарищеском матче с Перу (2:0).