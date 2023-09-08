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Сборная Германии получила нового капитана

Новости футбола Сегодня, 11:57
Сборная Германии получила нового капитана Фото: https://www.instagram.com/ilkayguendogan/

Главный менеджер сборной Германии назначил Илкая Гюндогана новым капитаном, сообщает Bayern & Germany.

Во время пресс-конференции главный тренер Германии Ханс-Дите Флик назвал имя нового капитана команды. Им стал полузащитник Илкай Гюндоган. Вице-капитаном будет Джошуа Киммих. Менеджер заявил, что очень рад такому решению, это тоже придает энергии. К слову, предыдущим капитаном сборной Германии был голкипер Мануэль Нойер, однако с декабря 2022 года он лечится от травмы, которую получил во время катания на лыжах.

Бундестим проведет две товарищеские встречи. В субботу, 9 сентября, команда сыграет с Японией, а во вторник 12 сентября против Франции. Отметим, что для главного менеджера Ханса-Дитера Флика эти матчи очень важны. До этого сообщалось, что в случае неудовлетворительного результата он может быть уволен.

Илкай Гюгдоган вызывается в сборную Германии с 2011 года, сыграл 67 матчей и забил 17 голов. Джошуа Киммих выступает за национальную команду с 2016 года. За этот период он сыграл 73 матча и забил пять голов.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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