Сборная Германии получила нового главного тренера

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман назначен на должность главного тренера сборной Германии.

22 сентября об этом сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.

По данным официального сайта организации, 36-летний тренер подписал контракт до 31 июля 2024 года.

Таким образом, по ожиданиям местной федерации футбола, именно Нагельсман будет руководить сборной Германии на домашнем чемпионате Европы. Первенство пройдет с 14 июня по 14 июля в 2024 году.

Напомним, что последним местом работы Нагельсмана была мюнхенская “Бавария”, из которой он был уволен весной этого года. На его должность пришел Томас Тухель и привел команду к чемпионскому титулу, который мюнхенцы завоевали лишь благодаря результатам последнего тура.

Летом часто ходили слухи о том, что европейские гранды хотят пригласить к себе Нагельсмана. Несмотря на это, молодой по меркам тренеров специалист отказывался от различных предложений. Теперь он руководит главной командой своей страны.