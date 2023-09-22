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Сборная Германии получила нового главного тренера

Новости футбола Сегодня, 06:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Сборная Германии получила нового главного тренера Сборная Германии получила нового главного тренера

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман назначен на должность главного тренера сборной Германии.

22 сентября об этом сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.

По данным официального сайта организации, 36-летний тренер подписал контракт до 31 июля 2024 года.

Таким образом, по ожиданиям местной федерации футбола, именно Нагельсман будет руководить сборной Германии на домашнем чемпионате Европы. Первенство пройдет с 14 июня по 14 июля в 2024 году.

Напомним, что последним местом работы Нагельсмана была мюнхенская “Бавария”, из которой он был уволен весной этого года. На его должность пришел Томас Тухель и привел команду к чемпионскому титулу, который мюнхенцы завоевали лишь благодаря результатам последнего тура.

Летом часто ходили слухи о том, что европейские гранды хотят пригласить к себе Нагельсмана. Несмотря на это, молодой по меркам тренеров специалист отказывался от различных предложений. Теперь он руководит главной командой своей страны.

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