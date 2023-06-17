Сборная Франции установила рекорд в матче с Гибралтаром

Вчера сборная Франции одержала победу над командой из Гибралтара со счетом 3:0, хотя по факту французы могли забить куда больше мячей.

Франция контролировала мяч на протяжении 82% игрового времени и выполнила 31 удар по воротам.

В этой игре французы установили свой собственный рекорд, пробив четыре раза в каркас ворот противника.

Сборная Франции является лидером своей отборочной группы. В прошлых турах они добыли победы над Нидерландами со счетом 4:0 и Ирландией со счетом 1:0.