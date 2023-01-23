Сборная Бразилии выбирает между 4 топ-тренерами

Сборная Бразилии продолжает поиски нового главного тренера, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, в сферу интересов Бразильской конфедерации футбола (CBF) входят Карло Анчелотти ("Реал"), Жозе Моуринью ("Рома"), Зинедин Зидан и Луис Энрике (оба - безработные).

Ранее бразильцы также интересовались Хосепом Гвардиолой ("Манчестер Сити") и Юргеном Клоппом ("Ливерпуль"), но получили отказ от данных специалистов.

Напомним, что Бразилия осталась без тренера после отставки Тите, который покинул свой пост из-за вылета команды в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

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