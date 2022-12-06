Сборная Бразилии после матча ЧМ-2022 поддержала легенду футбола Пеле (фото)

Сборная Бразилии решила поддержать легендарного форварда Пеле после матча ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:1).

После игры все футболисты бразильской команды развернули на поле баннер в поддержку легенды мирового футбола.

Напомним, что в данный момент Пеле находится в больнице. Как известно, в прошлом году у 82-летнего бразильца обнаружили рак.

Еще до игры он пообещал, что будет смотреть матч родной команды в 1/8 финала.