Сборная Бразилии определилась со стратегией по приглашению Анчелотти

Сборная Бразилии по-прежнему хочет пригласить главного тренера мадридского “Реала” Карло Анчелотти, сообщает UOL.

По сведениям источника, руководство бразильской конфедерации футбола готово ждать до лета 2024 года, когда у итальянского клуба завершится контракт с королевским клубом. При этом бразильцы надеются, что им удастся убедить “Реал” отпустить тренера в ближайшее время.

Напомним, что сборная Бразилии осталась без тренера после чемпионата мира 2022 года. В турнире команда вылетела в ¼ финала и это привело к отставке главного тренера Тите. В данный момент сборную временно возглавляет Рамон Менезес.