Сборная Бразилии назначила нового главного тренера

Пресс-служба Бразильской конфедерации футбола на официальном сайте объявила о назначении Рамона Менезеса на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии.

Специалист будет руководить командой в товарищеском матче против сборной Марокко (25 марта). Стоит отметить, что Менезес входил в тренерский штаб прежнего наставника команды Тите.

Ранее сообщалось, что сборную Бразилию могут возглавить Карло Анчелотти ("Реал"), либо Жозе Моуринью ("Рома"), либо Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити").

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