Сборная Бельгии выбирает между тремя топ-тренерами

Сборная Бельгии продолжает поиски нового главного тренера и в данный момент рассматривает три кандидатуры, сообщает Het Nieuwsblad.

По сведениям источника, Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) планирует провести переговоры с Маурисио Почеттино, Йоахимом Левом и Андре Виллаш-Боашем.

Напомним, что Бельгия осталась без главного тренера, так как Роберто Мартинес ушел в отставку после провала на чемпионате мира-2022.

В отборочном турнире чемпионата Европы-2024 Бельгия сыграет в одной группе с Австрией, Азербайджаном, Швецией и Эстонией.

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