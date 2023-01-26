Сборная Бельгии выбирает между тремя топ-тренерами
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Сборная Бельгии продолжает поиски нового главного тренера и в данный момент рассматривает три кандидатуры, сообщает Het Nieuwsblad.
По сведениям источника, Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) планирует провести переговоры с Маурисио Почеттино, Йоахимом Левом и Андре Виллаш-Боашем.
Напомним, что Бельгия осталась без главного тренера, так как Роберто Мартинес ушел в отставку после провала на чемпионате мира-2022.
В отборочном турнире чемпионата Европы-2024 Бельгия сыграет в одной группе с Австрией, Азербайджаном, Швецией и Эстонией.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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