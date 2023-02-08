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Сборная Бельгии получила нового главного тренера

Новости футбола Сегодня, 09:28
Фото: твиттер Спартака/Автор неизвестен Фото: твиттер Спартака/Автор неизвестен

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен на должность сборной Бельгии.

Как сообщили на сайте местной федерации футбола, соглашение с тренером рассчитано до окончания Евро-2024.

На должности наставника сборной Бельгии 37-летний специалист сменил Роберто Мартинеса, который был уволен после ЧМ-2022.

Тедеско известен по работе с российским “Спартаком”, а также с немецкими “Шальке" и ”РБ Лейпциг".

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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