Сборная Бельгии получила нового главного тренера

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен на должность сборной Бельгии.

Как сообщили на сайте местной федерации футбола, соглашение с тренером рассчитано до окончания Евро-2024.

На должности наставника сборной Бельгии 37-летний специалист сменил Роберто Мартинеса, который был уволен после ЧМ-2022.

Тедеско известен по работе с российским “Спартаком”, а также с немецкими “Шальке" и ”РБ Лейпциг".