Сборная Аргентины установила рекорд чемпионатов мира.

В матче четвертьфинала турнира аргентинцы вчера в серии пенальти обыграли Нидерланды. Это была шестая серия пенальти для аргентинцев на мировых первенствах и пять из них завершились победой.

Единственное поражение Аргентины в серии пенальти на ЧМ было только от Германии в 1/4 финала ЧМ-2006.

На чемпионатах мира в серии пенальти еще никто не побеждал чаще аргентинцев. Близки к рекорду команды Германии и Хорватии, у которых по 4 победы.