Сборная Аргентины продлила контракт с тренером-триумфатором

Пресс-служба сборной Аргентины в официальном твиттере объявила о продлении контракта с главным тренером Лионелем Скалони.

Новое соглашение между специалистом и Федерацией футбола Аргентины будет действовать до лета 2026 года.

44-летний Скалони тренирует сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством национальная команда стала обладателем Кубка Америки, победителем Финалиссимы, а также выиграла чемпионат мира-2022.

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