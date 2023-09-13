Сборная Англии установила рекорд среди европейских сборных

Сборная Англии достигла нового рекорда в Европе, одержав свою 600-ю победу во всех турнирах среди национальных команд.

Статистические данные приводит тематический ресурс Opta Sport.

12 сентября в товарищеском матче сборная Англии встречалась с командой Шотландии. Встреча, которая состоялась на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Первый мяч английской команды на 32-й минуте забил Фил Фоден, который отличился после передачи от Кайла Уолкера.

Еще до завершения первого тайма лидер сборной Англии и мадридского “Реала” Джуд Беллингем удвоил преимущество гостей.

В середине второго тайма англичане пропустили, когда Гарри Магуайр срезал мяч в свои же ворота.

Финальный счет на табло зафиксировал на 81-й минуте капитан английской команды Гарри Кейн. Он отличился забитым мячом после передачи Беллингема.

Напомним, что англичане уверенно лидируют в своей отборочной группе на Евро-2024. После пяти матчей в их активе 13 очков.