“Саутгемптон” завершил рекордный трансфер в истории клуба

“Саутгемптон” в последний день трансферного окна купил вингера “Ренна” Камаля Сулемана.

В ближайшее время 20-летнему игроку сборной Ганы для завершения перехода осталось получить разрешение на работу в Англии.

Соглашение африканца с английским клубом рассчитано до лета 2027 года.

За Сулемана “святые” заплатили 22 млн фунтов, что стало трансферным рекордом клуба.