"Саутгемптон" объявил о назначении нового главного тренера

Пресс-служба “Саутгемптона” на официальном объявила о назначении Мартина Рассела на пост главного тренера команды.

Английский клуб подписал со специалистом контракт до лета 2026 года.

По итогам нынешнего сезона “Саутгемптон” вылетел из Премьер-лиги и теперь будет выступать в Чемпионшипе.

37-летний Рассел ранее тренировал “Милтон-Кинс Донс” и “Суонси”.