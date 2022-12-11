Саутгейт прокомментировал вылет Англии с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пообщался с журналистами после матча с Францией на чемпионате мира.

Англичане уступили со счетом 1:2 и покинули турнир.

По словам наставника, его подопечные отдали все силы.

"Я горжусь тем, как мы провели этот турнир. Мне нет смысла говорить про работу рефери. Я бы лучше поговорил о своих игроках. Также хочу поздравить и Францию. Она знает, что прошла через очень тяжелую игру.

Харри Кейн потрясающе себя проявил в составе Англии, это очень надежный игрок. Без него мы бы не дошли до такой стадии", - сказал он.