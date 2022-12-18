Саутгейт продолжит работу со сборной Англии
Новости футбола Сегодня, 05:15
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение остаться на своем посту, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, специалист обсудил свое будущее с семьей и друзьями. Ранее он думал об отставке из-за большого количества негатива в свой адрес.
52-летний Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до полуфинала чемпионата мира-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала чемпионата мира-2022.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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