Саутгейт продолжит работу со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение остаться на своем посту, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, специалист обсудил свое будущее с семьей и друзьями. Ранее он думал об отставке из-за большого количества негатива в свой адрес.

52-летний Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до полуфинала чемпионата мира-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала чемпионата мира-2022.

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