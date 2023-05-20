Саутгейт не вызовет игроков "Манчестер Сити" на матч сборной Англии

У сборной Англии в июне запланировано два квалификационных матча чемпионата Европы-2024: один против Мальты 16-го числа, а другой против Северной Македонии через три дня.

Наставник команды Гарет Саутгейт заявил, что принял решение не включать английских игроков из “Манчестер Сити” на матч против Мальты.

Такое решение было принято в связи с тем, что 10 июня у “Манчестер Сити” запланирован финальный матч Лиги чемпионов против “Интера”.

Таким образом, тренер даст отдых Кайлу Уокеру, Джону Стоунсу, Джеку Грилишу и Келвину Филлипсу.