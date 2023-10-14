Саутгейт не понимает недовольство болельщиков в адрес Хендерсона

Вчера сборная Англии принимала в гостях национальную команду Австралии. В том матче англичане одержали минимальную победу над соперником 1:0.

С капитанской командой на поле вышел Джордан Хендерсон, но на 62-ой минуте матче он был заменен на Кирана Триппьера. Во время замены болельщики «трех львов» на трибунах освистывали экс-игрока Ливерпуля, а ныне – игрока Профессиональной лиги Саудовской Аравии.

Напомним, что Джордан Хендерсон во время летнего межсезонья перешел из Ливерпуля в аравийский Аль-Эттифак к Стивену Джерарду.

После матча тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал, что не понимает такую реакцию болельщиков и подчеркнул роль Хендерсона в составе национальной команды.

«Я действительно этого не понимаю. Он игрок, сыгравший 79 матчей за сборную Англии. Его преданность делу и то, что он сделал для Англии, исключительны. Его роль на поле и за его пределами феноменальна. Он очень важный и ценный игрок».

Джордан Хендерсон играет в составе главной команды страны с 2012 года. За все сыгранные игры он забил пять голов и отдал восемь результативных передач. В составе сборной Англии становился серебряным призером Чемпионата Европы 2020 года.