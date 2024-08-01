Саудовский клуб выбыл из гонки за подписание звёзд Манчестер Сити

После провального сезона Аль-Иттихад намеревался исправить положение звёздными подписаниями, но таковые пока откладываются.

Ранее саудовский клуб был связан с подписанием звёзд Манчестер Сити Эдерсона и Кевина Де Брюйне, но, как сообщает Руди Галетти, на Ближнем Востоке от такой идеи отказались.

Обе сделки сорвались из финансовых требований, которые выдвигали «горожане». Так, Аль-Иттихад посчитал нецелесообразным платить большие деньги за Де Брюйне, у которого остался год по контракту с клубом.

Тем не менее, саудовский инвестиционный фонд надеется, что бельгийца удастся переманить в один из клубов, которым он руководит, но это уже будет не Аль-Иттихад.

А вот Эдерсону уже определили замену в лице вратаря испанской Мальорки Предрага Райковича. Серб уже согласовал условия личного контракта с Аль-Иттихадом, осталось лишь договориться клубам.