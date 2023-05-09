Саудовский клуб хочет купить друга Месси, чтобы заманить аргентинца

Саудовский “Аль-Хилал” нашел интересный способ заманить форварда ПСЖ Лионеля Месси в свой состав.

Как пишет журналист Мохаммед Бухафси, ближайшим летом саудовский клуб планирует приобрести друга и одноклубника аргентинца Марко Верратти.

Источник утверждает, что итальянец готов рассмотреть предложение из-за неудачного сезона для ПСЖ.

Ранее СМИ писали, что “Аль-Хилал” готов заплатить Месси 600 миллионов евро за два сезона.