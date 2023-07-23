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Саудовский "Аль-Иттифак" договорился о переходе воспитанника академии ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 08:55
Саудовский "Аль-Иттифак" договорился о переходе воспитанника академии ПСЖ Фото: инстаграм Мусса Дембеле/Автор неизвестен

Известный французский нападающий Мусса Дембеле перейдет в саудовский "Аль-Иттифак", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии согласовал с футболистом условия личного контракта. Француз является свободным агентом, поэтому перейдет в новый клуб бесплатно.

27-летний Мусса Дембеле является воспитанником “Пари Сен-Жермен”. Большую часть своей карьеры он провел в “Лионе”, за который выступал с 2018 года, и провел за клуб 172 матча во всех турнирах, забил 70 голов и отдал 19 результативных передач. С января по июнь 2021 года Дембеле играл за мадридский “Атлетико” на правах аренды. Всего он провел за испанский клуб семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Также он выступал за “Фулхэм” и “Селтик”.

Дембеле два раза становился чемпионом Шотландии в сезонах-2016/2016 и 2017/2018, а также один раз стал чемпионом Испании в сезоне-2020/2021.

Дембеле с 2016 по 2019 год играл за молодежную сборную Франции. Всего за французскую команду он провел 23 матча, забил 13 голов и отдал две результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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ПСЖ Аль-Иттифак Лига 1 Франция Про-лига Саудовская Аравия
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