Саудовский "Аль-Хиляль" уверен в трансфере Месси

Саудовский “Аль-Хиляль” не сомневается в том, что аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси присоединится к их команде.

Как пишет Marca, арабская страна надеется возродить соперничество между Криштиану Роналду и Месси и готова предложить аргентинскому нападающему ошеломляющую зарплату в 300 миллионов евро в год.

Контракт Месси с парижским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне он записал на свой счет 20 голов и 20 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.