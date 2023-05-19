Саудовский “Аль-Хиляль” улучшил предложение для Месси

Саудовский “Аль-Хиляль” настойчиво добивается подписания нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Арабский клуб готов увеличить предложение по зарплате игрока до 500 миллионов евро за один сезон.

Потенциально это может стать крупнейшим контрактом в истории футбола.

В то же время не утихают слухи о возвращении Месси в его бывший клуб “Барселону”.

Контракт аргентинца с парижским клубом действует до 2023 года.