Саудовский "Аль-Хилаль" перехватил трансферную цель "Баварии"

Вратарь “Севильи” и сборной Марокко Яссин Буну перейдет в “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб договорился о переходе голкипера. “Аль-Хилаль” заплатит за футболиста 18-19 миллионов евро. В борьбе за африканца клуб из Саудовской Аравии опередил мюнхенскую “Баварию”, которая вышла из борьбы за него, так как не может конкурировать финансово.

32-летний Буну выступает за “Севилью” с сентября 2020 года. Он перешел в севильский клуб из “Жироны”. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Всего он провел за “Севилью” 140 матчей во всех турнирах и пропустил 138 голов. Также он в 58 матчах ушел с поля без пропущенных голов. В составе севильцев Буну два раза становился победителем Лиги Европы в сезонах-2019/2020 и 2022/2023. Ранее он играл за “Атлетико” и “Сарагосу”.

Буну с 2013 года играет за сборную Марокко. Всего за марокканскую национальную команду он провел 54 матча и пропустил 28 голов. В составе сборной Марокко Буну принимал участие в чемпионате мира-2022 и занял четвертое место.