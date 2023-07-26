Пресс-служба саудовского “Аль-Хилаля” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Бразилии Малкома.

Клуб из Саудовской Аравии заплатил за футболиста 60 миллионов евро. Бразилец заключил с “Аль-Хилалем” контракт, который будет действовать до лета 2027 года. Зарплата игрока составит 18 миллионов евро в год.

Предыдущим клубом Малком был зенит из страны-террориста. Ранее он также играл за “Коринтианс”, “Бордо” и “Барселону". В составе каталонского клуба бразилец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Он становился чемпионом Испании в сезоне-2018/2019 и выиграл Суперкубок Испании в 2018 году. Также Малком становился чемпионом Бразилии в 2015 году.

Малком с 2023 года играет за сборную Бразилии. За бразильскую национальную команду он провел два матча, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. За олимпийскую сборную Бразилии он провел пять матчей. Малком становился Олимпийским чемпионом в 2020 году.