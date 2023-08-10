Саудовский "Аль-Хилаль" готов заплатить 200 млн евро за звезду "Наполи"

“Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии хочет купить нападающего неаполитанского “Наполи” и сборной Нигерии Виктора Осимхена, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, саудовский клуб готов заплатить за футболиста 200 миллионов евро. Данная сумма может устроить президента “Наполи” Аурелио Де Лаурентинса. При этом самому форварду “Аль-Хилаль” может предложить контракт с зарплатой в размере 50 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что “Наполи” может продлить контракт с африканцем.

24-летний Осимхен выступает за “Наполи” с 2020 года. Он перешел в итальянский клуб из “Лилля”. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Неаполя 101 матч во всех турнирах, забил 59 голов и отдал 14 результативных передач. В составе “Наполи” форвард становился чемпионом Италии в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Осимхен с 2017 года играет за сборную Нигерии. Всего он провел за нигерийскую национальную команду 26 матчей, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.