Саудовский "Аль-Ахли" готовит трансферную бомбу

Саудовский клуб "Аль-Ахли" продолжает охотиться за топ-футболистами из европейских чемпионатов.

По информации журналиста Николо Скира, на этот раз арабский клуб проявляет интерес к нападающему "Баварии" Садио Мане.

В данный момент стороны уже находятся на стадии близкого к соглашению.

“Аль-Ахли” предложил африканскому футболисту контракт, рассчитанный на три года, с зарплатой в размере 20 миллионов евро в сезон.

31-летний Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию" в 2022 году. В составе английского клуба он провел шесть сезонов.

В Мюнхене футболист с мировым именем провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал шесть ассистов. Его соглашение с чемпионами Германии истекает летом 2025 года, но клуб готов рассмотреть варианты с продажей скандального футболиста.

Ранее состав саудовского "Аль-Ахли" усилили звездные бразилец Роберто Фирмино и француз Эдуард Менди.