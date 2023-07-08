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Саудовский "Аль-Ахли" готовит трансферную бомбу

Новости футбола Сегодня, 07:00
Саудовский "Аль-Ахли" готовит трансферную бомбу Саудовский "Аль-Ахли" готовит трансферную бомбу

Саудовский клуб "Аль-Ахли" продолжает охотиться за топ-футболистами из европейских чемпионатов.

По информации журналиста Николо Скира, на этот раз арабский клуб проявляет интерес к нападающему "Баварии" Садио Мане.

В данный момент стороны уже находятся на стадии близкого к соглашению.

“Аль-Ахли” предложил африканскому футболисту контракт, рассчитанный на три года, с зарплатой в размере 20 миллионов евро в сезон.

31-летний Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию" в 2022 году. В составе английского клуба он провел шесть сезонов.

В Мюнхене футболист с мировым именем провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал шесть ассистов. Его соглашение с чемпионами Германии истекает летом 2025 года, но клуб готов рассмотреть варианты с продажей скандального футболиста.

Ранее состав саудовского "Аль-Ахли" усилили звездные бразилец Роберто Фирмино и француз Эдуард Менди.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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Бавария Аль-Ахли(С.А) Бундеслига Германия
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