Сассуоло проиграл дома Монце, ничья Торино и Вероны

В двух матчах итальянской Серии А был забит один гол. Автором гола стал форвард «Монцы» Коломбо, который принес своей команде победу в выездном матче с «Сассуоло». Теперь эти команды делят 11-е место в таблице Серии А, у обоих по 9 очков. «Сассуоло» выше «Монцы» по разнице мячей.

Матч «Торино» и «Вероны» завершился нулевой ничьей. У «быков» 9 очков и 10-е место в таблице Серии А. У «Вероны» 8 очков и 15-е место.

Серия А

7-й тур

«Сассуоло» - «Монца» - 0:1

Гол: Коломбо, 66 (0:1),

«Торино» - «Верона» - 0:0