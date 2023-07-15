"Сассуоло" одержал победу со счетом 22:0

“Сассуло” в товарищеском матче разгромил клуб “Реал Виченца” из Серии С со счетом 22:0.

В самом начале матча счет открыл Андреа Пинамонти. На 11-й минуте Пинамонти увеличил разницу в счете. На 20-й минуте счет до крупного довел Жанис Антист, а через несколько минут отличился Доменико Берарди. На 28-й минуте Берард забил пятый гол, а вскоре еще один гол забил Антист. На 36-й минуте гол забил Гиоргос Кирьякопулос, а затем отличился Пинамонти. На 44-й минуте очередной гол забил Антист, а перед свистком на перерыв отличился Матеус Энрике. В начале второго тайма гол забил Недим Байрами, а через несколько минут свой первый гол в матче забил Кристиан Торстведт. Вскоре Торстведт отличился вновь, а затем в течение трех минут два гола забил Самуэле Мулаттьери. На 64-й минут вновь отличился Байрами. Следующие девять минут прошли без голов, но затем вновь отличился Мулаттьери. На 79-й минуте гол забил Байрами. В конце матча еще по два гола забили Торстведт и Мулаттьери.

Таким образом, самым результативным игроком матча стал Мулаттьери, который забил пять голов. Немного отстал от него Торстведт - 4 гола. По три гола забили Пинамонти, Антист и Байрами. Берарди сделал дубль, по голу забили Кирьякопулос и Матеус Энрике.

“Сассуоло” - “Реал Виченца” - 22:0 (10:0)

Голы: Пинамонти, 2 - 1:0, Пинамонти, 11 - 2:0, Антист, 20 - 3:0, Берарди, 23 - 4:0, Берарди, 28 - 5:0, Антист, 30 - 6:0, Кирьякопулос, 36 - 7:0, Пинамонти, 41 - 8:0, Антист, 44 - 9:0, Матеус Энрике, 45 - 10:0, Байрами, 48 - 11:0, Торстведт, 51 - 12:0, Торстведт, 54 - 13:0, Мулаттьери, 56 - 14:0, Мулаттьери, 58 - 15:0, Байрами, 64 - 16:0, Мулаттьери, 73 - 17:0, Байрами, 79 - 18:0, Торстведт, 83 - 19:0, Мулаттьери, 85 - 20:0, Мулаттьери, 88 - 21:0, Торстведт, 90 - 22:0.