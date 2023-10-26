Сарри назвал причину поражения Лацио в Лиге чемпионов

Наставник итальянского "Лацио" Маурицио Сарри крайне разочарован игрой своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с “Фейеноордом”. Римская команда играла на выезде и уступила со счетом 1:3.

По словам опытного специалиста, первый тайм был слишком пассивным и команда была напугана агрессивной игрой и прессингом соперника.

"Я очень недоволен первым таймом моей команды. Я ждал более сильного настроя со стороны своих игроков. Мне показалось, что игроки боялись владеть мячом и допустили ошибки.

Невооружённым глазом была видна явная разница в настрое между двумя командами. Кроме того, нам не хватало футболистов с высокой скоростью", - сказал он.

Также Сарри признал, что теперь ему и его подопечным предстоит выполнить много работы. По его мнению, прессинг с такой интенсивностью не имеет смысла, а подход футболистов “Лацио” к игре был неправильным.

На данный момент "Фейеноорд" лидирует в турнирной таблице своей группы, набрав шесть очков. Римский "Лацио" занимает третье место в квартете с одним баллом.